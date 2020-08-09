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Eğitim

DGS yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? | DGS yanlışlar doğruları götürüyor mu?

Yanlışlar doğruyu götürüyor mu 2020 DGS | 2020 DGS’ye giren binlerce aday gözlerini puanların açıklanacağı tarihe çevirdi. Sonuçların ilan edileceği tarih öncesinde öğrenciler kendi puanları yaklaşık olarak hesaplamak istiyor. Adaylar; DGS kaç yanlış kaç doğru götürüyor, yanlışlar doğruları götürüyor mu DGS, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu DGS sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:46:00 -
DGS yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? | DGS yanlışlar doğruları götürüyor mu?

2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav sonucu 9 Eylül’de açıklanan. Adaylar sonuçlar açıklanmadan önce yayınlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarı sayesinde yaklaşık puanlarını hesaplamak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi yanlışların doğruları götürüp götürmediğini araştırıyor.

DGS yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? | DGS yanlışlar doğruları götürüyor mu?

DGS 2020’ye girenler kaç yanlışın kaç doğruyu götürdüğünü merak ediyor. DGS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

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