DGS tercihleri son gün ne zaman? 2021 DGS tercihleri ne zaman sona eriyor?

2021 DGS tercihleri ne zaman sona eriyor? Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri gösteren bilgiler 2021 DGS tercih işlemleri kılavuzunda yer almaktadır. DGS ön lisans programlarını tercih edecek adaylar tablo 2’den bölüm tercihinde bulunabilecekler. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

2021 DGS tercihleri ne zaman sona eriyor?

201 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih işlemleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. 2021 DGStercihlerinde değişiklik yapmak isteyen daylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. DGS puanı ile öğrenci alan önlisans ve lisans bölümler için tıklayın