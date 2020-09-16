DGS tercihleri ne zaman?

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı nedir? DGS herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin ÖSYM tarafından gerçekleştirdiği sınavı denilmekte.

DGS’ye kimler girer?

DGS başvurusunda kimler bulunur? DGS’ye bir önlisans programların mezun ya da son sınıfta olup da staj kapsamı dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren adaylar ÖSYM tarafından yapılan DGS’ye başvurarak girerler. Açıköğretim lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için DGS’ye girmek zorunlu mudur? Sorusu da açıköğretimde okuyan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Açıköğretim lisans programalarına girmek için DGS’ye girmek zorunlu. DGS başvuru kılavuzunda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmek için DGS’ye başvuruda bulunmak bir zaruridir.

DGS sınavı ne zaman?

DGS sınavı yılda bir defa yapılmaktadır. DGS sınav tarihlerini ÖSYM tarafından yayınlanmaktadır. 2020 DGS başvuruları 9-17 Haziran 2020 tarihinde DGS sınavı ise 9 Ağustos 2020’de gerçekleştirildi.

DGS ücreti ne kadar?

DGS’ye girecek adaylar DGS sınav ücretinin ne kadar olduğunu sorgulamakta. DGS sınav ücreti her yıl değişiklik göstermekle birlikte DGS ücreti ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda belirtilmekte. 2020 DGS ücreti 130,00 TL olarak açılanmıştı.

DGS’de kaç soru sorulmakta?

DGS’de hangi derste kaç soru sorulmakta? DGS’de 60 Türkçe, 60 da Matematik dersinden soru sorulmakta. DGS sınav süresi ise 150 dakikadır.

DGS puanları nedir?

Alanlarına göre DGS puan katsayıları şu şekildedir: DGS’ye sayısal alandan girenler sayısal standart puanı 3, sözel standart puanı 0,6, önlisans başarı puanı (ÖBP) 0,8 olarak hesaplanır. Sözel DGS puanı hesaplaması da sayısal standart puanı 0,6, sözel standart puanı 3, önlisans başarı puanı yani ÖBP 0,8’dir. DGS’ye eşit ağırlıktan girecekler için ise sayısal standart puanı 1,8, sözel standart puanı 1,8 ve ön lisans başarı puanı ise 0,8 olarak hesaplanır. En yüksek 100 en düşük 50 puanlar 0,8 ile çarpılar en yüksek 80 en düşük 50 olacaktır.

DGS nasıl hesaplanır?

DGS sınavına giren adaylar sınavda almış oldukları puanlardan elde edilen sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları yardımıyla adayların DGS yerleştirme puanlar hesaplanmaktadır. Hem Türkçe hem de Matematik testinde en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS sınavına giren adaylar DGS sınav sonuçlarına göre lisans programları tercih etmek için DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı tarihi ÖSYM AİS internet sitesi üzerinden açıklamakta.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM adaylara 30 adet tercih yapma hakkı vermekte. DGS tercihinde bulunacak adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifre üzerinden giriş yaparak ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alan tercih şartları neticesinde DGS tercihlerini yapacaklar. DGS tercihleri için tıklayınız.