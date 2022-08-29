DGS tercihleri bitti mi? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022
DGS tercih sonuçları 2022 | Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar tercih işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını, sonuçların ayın kaçında ilan edileceğini araştırıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların ardından ise tercih heyecanı başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
DGS tercihleri bitti mi? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022
DGS tercih işlemleri 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Başvuru işlemi 1 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.
DGS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih ise resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde alınmış sonuçlar 14 Eylül'de duyurulmuştu. Bu sebeple 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.