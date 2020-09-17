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Eğitim DGS taban puanları ÖSYM
Eğitim

DGS taban puanları ÖSYM

DGS tercih başvurusu başladı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih taban puanları merak ediliyor. İki yıllık önlisans programlardan dört yıllık lisans programlara geçmek isteyenler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı yani DGS sınavına girdi. ÖSYM’nin 2020 DGS sınav sonuçlarını açıklanmasından sonra şimdi gözler ÖSYM DGS yerleştirme taban puanlarında.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:49:00 -
DGS taban puanları ÖSYM

9 Ağustos’ta ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav sonuçları 7 Eylül’de ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklandı. Lisans ve açıköğretim fakültelerinin lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar DGS sonuçlarından sonra şimdi de DGS tercihlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin DGS sonuçlarını açıklamasından sonra herhangi bir lisans programı tercih etme hakkını elde eden adaylar, 2020 DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını sorgulamakta. YÖK 1 Ekim’den sonra üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi doğrultusunda üniversiteler güz döneminde eğitim öğretimlerini uzaktan yapacaklar. Üniversitelerin uzaktan eğitimle başlayacak olması DGS tercih kılavuzunun geç açıklanmasına neden. DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra 2020 DGS tercih kılavuzunun yayınlanmış olması gerekiyordu ancak ÖSYM, henüz DGS tercih kılavuzunu yayınlamadı. 2019 yılına ilişkin DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri alınmaya başlanmıştı.

DGS taban puanları kaç?

DGS tercihi yapacak adaylar ÖSYM 2020 DGS taban puanlarını merak ediyor. DGS taban puanları 2020 ÖSYM tarafından DGS 2020 tercih kılavuzu üzerinden açıklanacakken adaylar geçtiğimiz yıl DGS taban puanlarını da sorgulamakta. İşte 2019 DGS taban puanları en küçük ve en büyük puanları ile DGS kontenjanları listesi.

DGS taban puanları için tıklayınız

DGS tercih başvurusu nereden yapılacak?

DGS tercihleri ÖSYM üzerinden yapılacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani AİS sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi üzerinden DGS tercihleri gerçekleştirilecek. DGS tercih başvurusu için tıklayınız

DGS tercih sonuçları

DGS tercihlerini gerçekleştirecek adayların DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. DGS tercih sonuçları için tıklayınız.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

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