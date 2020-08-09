DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı
DGS soruları açıklandı mı 2020 | Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 150 dakika süren sınava 3 binden fazla aday katıldı. Adaylar sınavın ardından sınav sorularının cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Pek çok kişi; DGS soruları açıklandı mı, DGS soruları kaçta açıklanır, DGS soru kitapçığı ne zaman saat kaçta açıklanır 2020 konularını araştırıyor.
2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos saat 10.15’te başladı. 150 dakika süren sınava binlerce öğrenci katıldı. Sınavın ardından pek çok öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı.
DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı
DGS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz erişeme açılmadı. Adayların soru kitapçığı ve cevap anahtarına en geç 10 Ağustos’a erişim sağlaması bekleniyor.