  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı

DGS soruları açıklandı mı 2020 | Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen DGS 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 150 dakika süren sınava 3 binden fazla aday katıldı. Adaylar sınavın ardından sınav sorularının cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Pek çok kişi; DGS soruları açıklandı mı, DGS soruları kaçta açıklanır, DGS soru kitapçığı ne zaman saat kaçta açıklanır 2020 konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:45:00 -
DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı

2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos saat 10.15’te başladı. 150 dakika süren sınava binlerce öğrenci katıldı. Sınavın ardından pek çok öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı.

DGS soru kitapçığı 2020 | 2020 DGS soru kitapçığı cevap anahtarı

DGS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz erişeme açılmadı. Adayların soru kitapçığı ve cevap anahtarına en geç 10 Ağustos’a erişim sağlaması bekleniyor.

DGS açıköğretim puanları 2020
DGS açıköğretim puanları 2020

Eğitim

DGS açıköğretim puanları 2020

DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla
DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

Eğitim

DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası harekete geçildi!

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yayınlanan genelge ile denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere bir..
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı