DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanların lisans bölümlerine geçiş yapmak için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu.

DGS puanları nasıl hesaplanır?

DGS puanları, DGS sınavına giren adayların sınav sonuçlarından elde edilen sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans programlarında elde ettikleri not ortalamaları üzerinden hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla hesaplanmakta.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 DGS sınav sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. DGS sınavına giren adaylar DGS sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek. DGS sınav sonuçları sorgulamak için tıklayınız

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki süreç ise DGS yerleştirme olacak. 2020 DGS yerleştirmeler adayların DGS 2020 puanları ve tercihleri ile üniversitelerin kontenjan ve özel şartları dikkate alınarak internet ortamında yapılacak. DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerli olacaktır. DGS tercih tarihleri adaylar ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar dahilinde DGS ek yerleştirme yapılacaktır. DGS’de ek yerleştirme hakkına sahip olma için, 2020-DGS’ye girmiş olmak ve ÖSYM tarafından hiçbir lisans programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.