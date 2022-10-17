DGS sonuç ekranı | Üniversite kayıt tarihleri:
Merakla beklenen DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler ise ne zaman hangi tarihler arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek tercih sonucu kayıtlar ne zaman yapılacak?
3 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından tercihler alınmış ardından da ek tercih süreci başlamıştı.4-10 Ekim tarihlerinde DGS ek tercih işlemleri gerçekleştirildi. Peki, sonuçlar nereden öğrenilebilir?
DGS sonuç ekranı | Üniversite kayıt tarihleri:
DGS ek tercih sonuçları ilan edildi. Adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin AİS web sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, DGS sonuçlarının ardından üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.