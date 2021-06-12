DGS sınav giriş yerleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Adaylar sınav giriş belgelerinin yayınşanmasını bekliyor.

DGS sınav yerleri belli oldu mu?

DGS'ye girecek olan adayların en çok araştırdığı konulardan olan sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı sorusuna henüz net bir yanıt verilmedi. Fakat her yıl Temmuz veya Ağustos ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na adayların gireceği yerler sınavdan 10 gün önce belli oluyordu. Dolayısıyla 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan DGS sınavına giriş yerleri 1 Temmuz'da belli olması bekleniyor.