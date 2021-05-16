DGS sınav ücreti 2021 kaç para? DGS fiyatı 2021

DGS başvuru ücreti 2021. ÖSYM DGS 2021 başvuru süreci için geri sayım sürüyor. 2021 ÖSYM DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Buna göre 21 Mayıs’ta başlayacak başvurulara adaylar ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden başvurabilecekler. Başvuru ücreti ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2021 DGS sınavı ne zaman?

2021 DGS sınav tarihi de yine DGS başvurusunda bulunlarca sorgulanıyor. DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlayan adaylar sınav katılmaya hak kazanacaklar. Adayların sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde erişime açılacak. Başvuru ücreti ve sınav merkezleri ile ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Geçtiğimiz yıl DGS ücreti 130 TL olmuştu. DGS sınav ücreti ve ÖSYM sınav takvimi için tıklayın