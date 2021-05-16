  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji’den iki il için uyarı
THY'den çok önemli kademeli normalleşme açıklaması
Vali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ilgili açıklama
Katil İsrail biri çocuk iki kişiyi katletti
Eğitim DGS sınav ücreti 2021 kaç para? DGS fiyatı 2021
Eğitim

DGS sınav ücreti 2021 kaç para? DGS fiyatı 2021

DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS 2021 başvuru ne zaman? DGS başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının yanında 2021 DGS başvuru ücreti kaç para? DGS sınav başvuru ücreti ne kadar? DGS ücret son gün ne zaman? DGS ücretleri hangi bankaya yatırılacak? soruları 2021 DGS sınavına katılacaklarca sorgulanıyor. ÖSYM 2021 DGS sınav takvimini açıklamasıyla birlikte DGS 2021 sınav başvurusunda bulunacaklar da DGS sınav ücretini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte 2021 DGS detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:02:00 - 2021-05-16 14:06:19
DGS sınav ücreti 2021 kaç para? DGS fiyatı 2021

DGS başvuru ücreti 2021. ÖSYM DGS 2021 başvuru süreci için geri sayım sürüyor. 2021 ÖSYM DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Buna göre 21 Mayıs’ta başlayacak başvurulara adaylar ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden başvurabilecekler. Başvuru ücreti ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2021 DGS sınavı ne zaman?

2021 DGS sınav tarihi de yine DGS başvurusunda bulunlarca sorgulanıyor. DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlayan adaylar sınav katılmaya hak kazanacaklar. Adayların sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde erişime açılacak. Başvuru ücreti ve sınav merkezleri ile ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Geçtiğimiz yıl DGS ücreti 130 TL olmuştu. DGS sınav ücreti ve ÖSYM sınav takvimi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!
Gündem

Fatih Uğurlu'dan çarpıcı uyarı: AK Parti bunu yaparsa CHP ne yapmaz!

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti
Gündem

İşler CHP'nin İslam düşmanlığını ifşa etti

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler CHP'nin İslam dinine verdiği zararları ve seçim zamanı sıkıştığı zaman dini siyasete nasıl alet ettiğin..
İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!
Dünya

İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!

Gazze'de medya binasını hedef alan Siyonist İsrail'in savaş uçakları Hamas liderlerinden Halil el Hayya'nın evini bombaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay