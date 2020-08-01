DGS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 9 Ağustos'ta katılacağı 2020 DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesi ÖSYM'nin internet sitesinden alınacak. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan DGS sınav giriş belgelerinin ardından adaylar sınava girecekleri bina ve salonları görüntülemeye başladı. Peki 2020 DGS sınavı ne zaman saat kaçta?
Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS 2020 ne zaman?
ÖSYM takvimine göre, 2020-DGS sınavı 9 Ağustos'ta adayların katılımı ile yapılacak. Adaylar söz konusu sınava sınav giriş belgesi olmadan alınmayacak.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.