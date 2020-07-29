DGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Sınav yerleri belli oldu mu? Milyonlarca öğrencinin beklediği Dikey geçiş Sınavı detaylarına ilişkin ÖSYM bir açıklama yaptı. Öğrencilerin gözleri, sınava girecekleri yerleri öğrenmek için ÖSYM'ye çevrildi. Peki ama sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Sınav yerleri açıklandı mı? Hangi şehirde ve hangi okulda girilecek belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır nasıl çıkartılır? ÖSYM açıklama yaptı mı? Son dakika detayları...