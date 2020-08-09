Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene pek çok sınavın tarihi değişti. Bu sınavlardan biri de DGS oldu. DGS 9 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başladı. 150 dakika sınavın ardından arayanlar kaç puan aldıklarını, soruları ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, DGS puanı nasıl hesaplanır?

DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

2020 DGS’ye girenler puanlarını nasıl hesaplayacaklarını araştırıyor. Sınava girenlerin puanları her iki testten alınan standart puanları ve ön lisans başarı puanları esas alınacak hesaplanacaktır.

Adayların hem sözel hem de sayısal testlerden en az 0,5 ham puan alması durumunda puanları hesaplanacak. Yani sayısal bölümden tercih yapacak olanların sözelden en az 0,5 ham puan çıkarması gerekiyor. Aynı şey sözelciler için de geçerli. Onlarda sayısaldan en az 0,5 ham puan almalı. Şayet öğrenciler alanları olmayan diğer testten 0,5 ham puan alamazsa DGS puanları hesaplanmıyor. Bu da demek oluyor ki örneğin sözelden tüm soruları doğru yaptınız ancak sayısaldan 0,5 ham puan çıkaramadınız; DGS puanınız hesaplanmayacak. Bu da tercih yapmanız mümkün olmadığının göstergesidir.

0,5 kuralı gelecek yıldan itibaren değişecek. 2021 DGS itibaren 0,5 kuralı 1 ham puan olarak değişecek. Yani gelecek seneden sonra iki testten en az 1 ham puan almayanın DGS puanı hesaplanmayacak.

Ayrıca 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ön lisans başarı puanları 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ön lisans başarı puanları 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.