DGS sınavına girerek herhangi bir lisans programına yerleşecek kadar puan alan adaylar DGS tercihlerinde bulundu. ÖSYM DGS tercih sonuçlarını 7 Ekim’de açıkladı. DGS sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihinde bulunacak. Bu arada bir yükseköğretim programını kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında e devlet üzerinden yaptı. Peki DGS puanı nasıl hesaplanır?

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak.

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

DGS puan hesaplama örnekleri;

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.