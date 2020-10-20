  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS puanı nasıl hesaplanır? DGS puan hesaplama
Eğitim

DGS puanı nasıl hesaplanır? DGS puan hesaplama

DGS sınav sonuçlarına göre, tercihler 25 Eylül 2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM DGS tercih sonuçlarını 7 Ekim’de açıkladı. DGS kayıtlarını sonrası da DGS ek tercih yapılmakta. Peki DGS puanı nasıl hesaplanır? İşte DGS puan hesaplama.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:50:00 -
DGS puanı nasıl hesaplanır? DGS puan hesaplama

DGS sınavına girerek herhangi bir lisans programına yerleşecek kadar puan alan adaylar DGS tercihlerinde bulundu. ÖSYM DGS tercih sonuçlarını 7 Ekim’de açıkladı. DGS sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihinde bulunacak. Bu arada bir yükseköğretim programını kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında e devlet üzerinden yaptı. Peki DGS puanı nasıl hesaplanır?

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak.

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

DGS puan hesaplama örnekleri;

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan fırçayı yiyen İsveçli Bakan'dan skandal PKK hamlesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişle..
ABD tarih verdi: 2023'e kadar...
Dünya

ABD tarih verdi: 2023'e kadar...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin ilk hipersonik füze sistemini 2023'e kadar konuşlandırmayı planladıklarını belirtti.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay