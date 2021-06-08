DGS nedir? Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. 4 yıllık bölüme geçiş yapmak isteyenler2021 DGS’nin ne zaman yapıldığını araştırmaya başladı. DGS ne zaman, DGS başvuruları bitti mi?

DGS ne zaman? DGS başvuruları bitti mi?

DGS başvuruları 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru ise 8 Haziran Salı günü sona erecek. 2021 DGS başvuru ücreti 150 lira olarak ödendi. Geç başvuruda ise ücrete yüzde 50 artış yapılacak. Adaylar başvurularını online olarak yapacak. DGS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Başvuru işleminin ardından adayların ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Adaylar ödemelerini online olarak ya da banka şubelerinden yapabilir. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bu arada 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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