DGS hemşirelik taban puanları 2020
DGS hemşirelik kaç net | DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler kaç puanla hangi bölümlere giriş yapacaklarını araştırmaya başladı. Adaylar DGS 2020 kontenjanları, DGS hemşirelik kontenjanları, 2020 DGS hemşirelik taban puan konularını inceliyor. Peki, 2020 DGS hemşirelik için kaç puan gerekli?
Önlisans bölümü okuyan öğrenciler ikinci yılın sonunda Dikey Geçiş Sınavı’na girme haklarına sahip. Elbette önlisans programı tamamlandıktan sonraki senelerde de DGS’ye girmek mümkün. DGS ile öğrenciler 2 yıllık bölümleri 4 yılla tamamlayabiliyor. Pek çok öğrenci 4 yıllık hemşirelik bölümünü geçiş yapmak istiyor. Ancak bölümlerin puanları yüksek olduğu kadar kontenjanları da bir hayli düşük.
DGS hemşirelik taban puanları 2020
2020 DGS hemşirelik bölümü kontenjanları belli oldu. Ancak bilindiği gibi puanlar bir önceki sene baz alınarak belirleniyor.
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