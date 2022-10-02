Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler 3 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Peki, bu sene DGS ek tercih işlemi yapılacak mı?

DGS ek tercihler ne zaman? 2022 DGS ek tercih takvimi

2022 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül'de ilan edildi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte pek çok kişi 'Bu sene DGS'de ek tercih işlemi olacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak şimdiye kadar ek tercihlerle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 14 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.