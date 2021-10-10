DGS ek tercihler başladı mı ne zaman başlayacak 2021? DGS ek yerleştirme kılavuzu 2021

DGS ek tercih var mı? 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme tercihlerinde sonuçları 14 Eylül’de açılandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. DGS yerleştirme üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte DGS ek tercih yapacak adaylar da DGS ek tercih olacak mı? 2021 DGS ek yerleştirme başvurusu ne zaman alınacak? sorularını sormaya devam ediyor.

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

DGS ek tercihler ne zaman sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 14 Eylül’de açıklanan DGS tercih sonuçları sonrası 4 yıllık üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini beklemeye başladı. DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak. DGS ek yerleştirme kılavuzu için tıkayın.