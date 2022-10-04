Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022'de yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler ve üniversite kayıtları yapıldı. Şimdi ise gözler ek tercih işlemlerinde. DGS ek tercih işlemleri 4 Ekim'de başladı. Başvurular 11 Ekim saat 23.59'da sona edecek.

DGS ek tercih ücreti ne kadar 2022-2023 | DGS ek tercih kılavuzu indir:

Ek yerleştirme için tercih ücreti 30,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. 2022-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022- DGS’ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.