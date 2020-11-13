DGS ek tercih başvuruları 11 Kasım itibarıyla sona erdi. İki yıllık ön lisans programından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyenler DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını merak ediyor.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alındı. Ödeme ise bugün saat 23:59’da sona erecek.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.