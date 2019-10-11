DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika!

Son dakika haber: 2019 DGS ek tercih başvuruları 7 Ekim’de sone ermişti. KYK burs başvurularının başlaması için DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. DGS 2019 ek tercihinde bulunanlar DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin merak giderek artıyor. DGS ek tercih sonuçları 2019 açıklandı mı? Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçları sonrasında kayıt işlemleri için üniversitelere başvuruda bulunacak. DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Meslek yüksekokulu ile ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans öğretimi için ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde erişime açılacak. 2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 26 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 17-18 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih sonuçlarının 17-18 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, üniversite kayıtlarının 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.