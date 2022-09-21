DGS ek tercih olacak mı? DGS ek tercih takvimi
2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri yapıldı ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren pek çok kişi ise ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. DGS sonuçları ise 11 Ağustos’ta ilan edildi. Yerleştirme sonuçlarının ilanın ardından bu kez gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
DGS ek tercih olacak mı? DGS ek tercih takvimi
DGS tercih işlemleri 24 Ağustos başlayıp 1 Eylül'de sona erdi. 7 Eylül tarihinde ise DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler ek tercih sürecine çevrildi. DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 14 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.