2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. DGS sonuçları ise 11 Ağustos’ta ilan edildi. Yerleştirme sonuçlarının ilanın ardından bu kez gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih olacak mı? DGS ek tercih takvimi

DGS tercih işlemleri 24 Ağustos başlayıp 1 Eylül'de sona erdi. 7 Eylül tarihinde ise DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler ek tercih sürecine çevrildi. DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı. Geçen yıl DGS sonuçları 14 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.