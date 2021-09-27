DGS ek tercih ne zaman yapılacak 2021? DGS ek yerleştirme başvurusu başladı mı, hangi gün başlayacak?

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemlerine başvurular 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2021 DGS yerleştirme sonuçları 14 Eylül’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvurusunda bulunmak istiyor. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek yerleştirme başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişme açıldı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı DGS ek tercih başvuruları 2021 DGS üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte merak edilinmeye başlandı. DGS üniversite kayıtları 17-22 Eylül'de sona edi. DGS kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte DGS ek tercihleri için ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.