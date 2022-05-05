DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022
Ön lisans eğitimlerini dört yılla tamamlamak isteyenler DGS 2022 başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 DGS ne zaman? 2022 DGS başvuru ücreti:
Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlananlar 2022 sınavının ne zaman yapılacağını, başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru ücreti 2022
Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü yapılacak sonuçlar ise 12 Ağustos'ta açıklanacak. DGS başvuruları 13 Mayıs 2022’de alınmaya başlayacak. Başvuru işlemleri ise 23 Mayıs tarihlerinde alınacak. DGS 2022 geç başvuruları ise 31 Mayıs 2022'de yapılabilecek.
2022 DGS başvuru ücretleri ise henüz açıklanmadı. DGS kılavuzu yayımlandığı ücretler öğrenilmiş olacak.