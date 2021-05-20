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Eğitim DGS başvuruları başladı mı?
Eğitim

DGS başvuruları başladı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuru tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu. 2021 DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:49:00 -
DGS başvuruları başladı mı?

DGS başvuru tarihi 2021 ne zaman sorusu da en çok merak edilenler arasında bulunuyor. ÖSYM yılbaşında DGS ile ilgili tarihleri belirledi.

DGS başvuruları ne zaman?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

DGS 2021 ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

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