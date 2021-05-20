DGS başvuruları başladı mı?

DGS başvuru tarihi 2021 ne zaman sorusu da en çok merak edilenler arasında bulunuyor. ÖSYM yılbaşında DGS ile ilgili tarihleri belirledi.

DGS başvuruları ne zaman?

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

DGS 2021 ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.