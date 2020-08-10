DGS açıköğretim 2020 taban puanları
2020 DGS açıköğretim bölümleri | DGS 2020 9 Ağustos’ta yapıldı. Adaylar internette 2020 DGS taban puanları, DGS taban puanları açıköğretim, 2020 DGS bölümleri, 2020 DGS açıköğretim bölümleri konularını araştırıyor. İşte, DGS 2020 taban puanları.
Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020’de yapıldı. DGS sonuçları ise 9 Eylül’de açıklanacak. Adaylar internette DGS sonucuyla geçiş yapabilecekleri bölümleri taban puanları araştırıyor.
DGS açıköğretim 2020 taban puanları
9 Ağustos’ta yapılan sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar puanlarını hesaplama başladı. ÖSYM DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu açıkladı. DGS’ye girenler okul kontenjanlarını, puanlarını araştırmaya başladı. İşte, 2020 taban puanları kontenjanları.
DGS AÇIKÖĞRETİM KONTENJANLARI 2020
DGS AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2020