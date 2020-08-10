  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

DGS açıköğretim 2020 taban puanları

2020 DGS açıköğretim bölümleri | DGS 2020 9 Ağustos’ta yapıldı. Adaylar internette 2020 DGS taban puanları, DGS taban puanları açıköğretim, 2020 DGS bölümleri, 2020 DGS açıköğretim bölümleri konularını araştırıyor. İşte, DGS 2020 taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:50:00 -
DGS açıköğretim 2020 taban puanları

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020’de yapıldı. DGS sonuçları ise 9 Eylül’de açıklanacak. Adaylar internette DGS sonucuyla geçiş yapabilecekleri bölümleri taban puanları araştırıyor.

DGS açıköğretim 2020 taban puanları 

9 Ağustos’ta yapılan sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar puanlarını hesaplama başladı. ÖSYM DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu açıkladı. DGS’ye girenler okul kontenjanlarını, puanlarını araştırmaya başladı. İşte, 2020 taban puanları kontenjanları.

DGS AÇIKÖĞRETİM KONTENJANLARI 2020

DGS AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2020

DGS 0.5 kuralı nedir? | DGS 0.5 kuralı kalktı mı?
DGS 0.5 kuralı nedir? | DGS 0.5 kuralı kalktı mı?

Eğitim

DGS 0.5 kuralı nedir? | DGS 0.5 kuralı kalktı mı?

DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla
DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

Eğitim

DGS puanı nasıl hesaplanıyor 2020 | DGS puanı hesapla

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi
Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok old..
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir
Dünya

Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir

Doğu Akdeniz ve Ege’de rahat durmayan Yunanistan ateşle oynuyor. Mısır ile hukuk dışı deniz yetki sınırlandırması anlaşması yapan Yunanistan..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı