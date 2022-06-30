DGS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler eğitimlerini lisans programlarında tamamlamak istemeleri durumunda DGS sınavına katılmak durumundalar. 2022 DGS başvuruları 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için DGS geç başvuru günü tarihi 31 Mayıs 2022 olarak açıklanmıştı. DGS başvuru sürecini tamamlayan adaylar 23 Haziran’da ÖSYM tarafından DGS sınav giriş belgelerine ulaşabildi.

2022 DGS sınavı ne zaman?

DGS’nin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. DGS’ye girecek olan adaylar yayımlanan kılavuz ile detayları öğrendiler. Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor.

DGS saat kaçta başlayacak?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 DGS sonuçları12 Ağustos tarihinde açıklanacak.