  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın almayı satmayı düşünenler buraya dikkat! İslam Memiş altın fiyatlarında olacakları söyledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Ev alacaklar dikkat! Balon patlıyor, beklenen bomba adım atıldı

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

Nasıl yenebiliriz? İşte çözümü Uçuş korkusu olanlar dikkat!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı

Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Eğitim DGS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?
Eğitim

DGS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?

2022 DGS sınavı için başvuruda bulunan adaylar DGS’nin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 23 Haziran’da sınav giriş yerlerinin açıklandığı 2022 DGS sınav tarihi ile DGS sınav başlama saati sorgulanıyor. Peki DGS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-30 16:17:00 - 2022-06-30 16:19:25
DGS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler eğitimlerini lisans programlarında tamamlamak istemeleri durumunda DGS sınavına katılmak durumundalar. 2022 DGS başvuruları  13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için DGS geç başvuru günü tarihi  31 Mayıs 2022 olarak açıklanmıştı. DGS başvuru sürecini tamamlayan adaylar 23 Haziran’da ÖSYM tarafından DGS sınav giriş belgelerine ulaşabildi.

2022 DGS sınavı ne zaman?

DGS’nin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı hakkında ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. DGS’ye girecek olan adaylar yayımlanan kılavuz ile detayları öğrendiler. Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden alınabiliyor.

DGS saat kaçta başlayacak?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 DGS sonuçları12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23