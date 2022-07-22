Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022’ye giren adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, DGS tercih işlemleri ne zaman?

DGS 2022 sınav sonuçları! DGS tercihleri ne zaman başlayacak belli oldu mu?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da, 96 sınav merkezinde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos 2022’de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Öte yandan adaylar tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. DGS tercih işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra tercih işlemlerinin yapılması bekleniyor.