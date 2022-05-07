DGS 2022 başvurusu ne zaman? 2022 DGS ne zaman?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) heyecanlı bekleyiş sürüyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçişleri için uygulanacak olan, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için sayılı günler kaldı.

2022 DGS başvuruları ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman?

DGS 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS sınav süresi ne kadar?

DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanırken, sınav, saat 10.15’te başlıyor ve sınav süresi 150 dakikadır.

DGS sınavına kimler katılabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS’de soruların içeriği ve dağılımı nedir?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin amaçlamaktadır.

DGS’de Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme girebilirim?

Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıda yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanır ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturur.

DGS sonuçları ne kadar süre geçerlidir?

Sınav sonuçları yalnızca sınava girilen öğretim yılı yapılan yerleştirmelerde geçerlidir.

DGS’ye kaç kez girme hakkım vardır?

Dikey Geçiş Sınavı’na giriş sayısında herhangi bir sınır yoktur.