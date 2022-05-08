Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı hazırlıklarını sürdürüyor. DGS'ye hazırlananlar ise 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman son?

2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs Cuma günü alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri 23 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. DGS 2022 geç başvuru işlemi ise 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Bu yıl DGS 3 Temmuz 2022'de yapılacak ve sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS başvurusunda bulunmak isteyenler ise başvuru ücretini merak ediyor. Şu anda DGS başvuru ücretinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. DGS kılavuzu yayımlandığı ücretler öğrenilmiş olacak.