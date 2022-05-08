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Eğitim DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman son?
Eğitim

DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman son?

Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlananlar başvuruların ne zaman alınacağını, sınav için ne kadarlık bir başvuru ücreti ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, DGS 2022 ne zaman? 2022 DGS başvuru tarihleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:23:00 -
DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman son?

Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı hazırlıklarını sürdürüyor. DGS'ye hazırlananlar ise 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

DGS 2022 başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuruları ne zaman son?

2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs Cuma günü alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri 23 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. DGS 2022 geç başvuru işlemi ise 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Bu yıl DGS 3 Temmuz 2022'de yapılacak ve sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS başvurusunda bulunmak isteyenler ise başvuru ücretini merak ediyor. Şu anda DGS başvuru ücretinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. DGS kılavuzu yayımlandığı ücretler öğrenilmiş olacak.

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