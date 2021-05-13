DGS 2021 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS 2021 ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2021 Sınav Takvimine göre DGS başvuruları 21 Mayıs'ta başlayacakk. DGS sınavına katılacak adaylar 2021 DGS başvuru son tarihi olarak da 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayacak. DGS başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavına kadar test çözmeye ve sınava hazırlanmaya devam edecek.

DGS sınavı ne zaman 2021?

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

DGS 2021 başvuru ücreti ne kadar?

DGB sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda DGS sürecine dair tüm ayrıntılar adaylarla paylaşılmış olacak. Dikey Geçiş Sınavı 2019 başvurularında sınav ücreti olarak 120 TL, 2020 yılı için DGS sınav ücreti 130 TL olmuştu.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM DGS başvurusu nereden yapılacak? DGS başvuruları ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar buradaki alandan başvurularını gerçekleştirebilirler.

DGS sınav başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılabilir?

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Finansbank

Kuveyttürk

TEB - Türk ekonomi Bankası

Halkbank

ING Bank

Vakıfbank Katılım Bankası

Ziraat Bankası

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi