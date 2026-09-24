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Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden piyasaları manipüle edenlere sert uyarı!
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden piyasaları manipüle edenlere sert uyarı!

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden piyasaları manipüle edenlere sert uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa edeceği yönündeki iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak spekülasyon yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreç başlatıldığı duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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