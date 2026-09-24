Emniyet’te yeni dönem: Terör, narkotik, KOM ve Özel Harekât Mustafa Çalışkan’a bağlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üst düzey atamaların ardından teşkilatın yeni görev dağılımı şekillendi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan imzasıyla 24 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan “Genel Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı” konulu yazıyla, 6 Emniyet Genel Müdür Yardımcısının hangi birimlerden sorumlu olacağı belirlendi.

Yeni yapılanmayla Mustafa Çalışkan, Emrullah Gölcük, Selçuk Doğuş, Ali Karabağ, İsmail Hakkı Günay ve Akif Pektaş arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Terör ve organize suçlarla mücadelede Çalışkan dönemi

Yeni görev dağılımının en dikkat çeken bölümlerinden biri Doç. Dr. Mustafa Çalışkan’a verilen sorumluluklar oldu.

Çalışkan bundan böyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekât Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

Böylelikle terör örgütleri, uyuşturucu şebekeleri ve organize suç yapılanmalarıyla mücadelede görev yapan önemli operasyonel birimler aynı genel müdür yardımcısının sorumluluk alanında toplandı.

Asayiş ve güvenlik Gölcük’e

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Gölcük ise Asayiş Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

Gölcük, 18 Eylül'deki kararname öncesinde Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Interpol-Europol Selçuk Doğuş’un sorumluluğunda

Uluslararası bağlantılı suçlarla mücadele ve sınır güvenliğini ilgilendiren birimlerin önemli bir bölümü ise Selçuk Doğuş’a bağlandı.

Doğuş; Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

Koruma ve trafik Ali Karabağ’a

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Karabağ’a da dört birimin sorumluluğu verildi.

Karabağ; Trafik Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, Tanık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

Karabağ, 18 Eylül tarihli kararnameyle Polis Başmüfettişliğinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Siber suçlarla mücadele Günay’a

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Günay’ın görev alanında ise Personel Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bulunuyor.

Günay da son kararname öncesinde Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Akif Pektaş’a dört birim

Akif Pektaş ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Destek Hizmetleri, İnşaat-Emlak ve Strateji Geliştirme daire başkanlıklarından sorumlu olacak.

İstihbarat doğrudan Emniyet Genel Müdürü’ne bağlı

Yeni yapılanmada 9 birimin doğrudan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a bağlı çalışması kararlaştırıldı.

Bunlar; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İstihbarat Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi ile Özel Kalem Müdürlüğü oldu.

Yeni görev dağılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında, terör ve organize suçlardan narkotiğe, istihbarattan siber suçlara kadar güvenlik politikalarının önemli alanlarındaki sorumluluk zinciri yeniden şekillenmiş oldu.