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Dezenfekte ekibi tam not aldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, çalışmalarıyla halktan tam not aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:04:26 -
Dezenfekte ekibi tam not aldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, çalışmalarıyla halktan tam not aldı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda 7/24 saat esasına göre hizmet veren Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere sokak ve caddelerde bulunan tüm iş yerlerini düzenli bir şekilde dezenfekte eden belediye ekipleri, yöre halkından tam not aldı. Hakkarili esnaf ise korona virüs belasının başladığı günden beri belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Esnaf, “Belediyemizin ekipleri düzenli bir şekilde gelip dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar. Çarşı merkezi ara sokaklar ve iş yerlerini ilaçlıyorlar. Herhangi bir koku veya çevreyi rahatsız edici bir durum yok. Biz esnaf olarak belediyemizin çalışmalarından memnunuz” şeklinde konuştular.

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