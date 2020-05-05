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Sağlık

Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:46:55 -
Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 11 mart tarihinden itibaren Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinden sonra Kilis merkezde korona virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden dezenfekte çalışmaları sürüyor. Bir yandan kamu kurum ve kuruluşlar, halka açık olan yerler ile cadde ve sokaklar araçlar ve personel tarafından dezenfekte ediliyor.

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