Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da terör örgütüne karşı yeniden harekete geçti. Çatışmalar, özellikle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da yaşanıyor. Bölgede 8 noktada başlayan çatışmalarda Arap aşiret güçleri, Deyrizor'da Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini YPG/PKK'dan ele geçirdi. ABD'ye ait savaş uçakları Deyrezzor doğusundaki Ziban kasabasında bulunan aşiret kuvvetlerini vurdu. Hava saldırısı Ömer petrol sahasına ilerleme sırasında başladı.

PKK zulmü sonrası isyan başlatan Arap aşiretler, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Arap aşiretleri Fırat nehrinin doğusundaki 8 yerleşim biriminde PKK'ya karşı saldırı başlattı. Birçok noktada çatışmalar yaşanıyor.

8 NOKTADA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Geçen yıl Ağustos ayında PKK işgali sonrası isyan eden Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlere karşı göz açtırmıyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı doğu ve güneydoğu kırsalında 8 noktada şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"PKK'YA VERDİĞİNİZ SİLAHLAR GÜN GELİR SİZE DOĞRULTULUR"

Aşiret güçleri, Deyrizor doğusundaki Tayana kasabasında PKK/YPG'li teröristlere ait uçaksavar monteli bir aracı ele geçirdi. Ganimetler Golan tepelerinden İsrail'e açılacak Türk Koridorunda ABD ve İsrail'e karşı kullanılacak. Yapılan bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey ABD PKK'ya verdiğiniz bu silahlar gün gelir size dogrultulur" sözünü hatırlattı.

33 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENMİŞTİ

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

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DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor. Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor. Bölge halkı ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI AYAKLANMAYA HAZIRIZ"

Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl, 11 Ekim'de sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahları ağır silahlarla hedef alınmıştı.