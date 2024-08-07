  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

Tarihi yeniden yazacak keşif! Göbekli Tepe'de bulundu...

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tüm Türkiye Elon Musk'a 'verdiğin sözü tut' demeye başladı

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Bolu Tüneli kapandı, müşterileri arttı: İşlerimizde yüzde 70...

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Adana peş peşe sallandı! Deprem uzmanından önemli açıklama

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Yaz tatili süresi 20 gün kısaltılacak mı? MEB'den flaş açıklama
Dünya Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor
Dünya

Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-07 16:29:00 -
Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da terör örgütüne karşı yeniden harekete geçti. Çatışmalar, özellikle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da yaşanıyor. Bölgede 8 noktada başlayan çatışmalarda Arap aşiret güçleri, Deyrizor'da Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini YPG/PKK'dan ele geçirdi. ABD'ye ait savaş uçakları Deyrezzor doğusundaki Ziban kasabasında bulunan aşiret kuvvetlerini vurdu. Hava saldırısı Ömer petrol sahasına ilerleme sırasında başladı.

PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, Deyrizor'da terör örgütüne karşı yeniden harekete geçti. Çatışmalar, özellikle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da yaşanıyor. Bölgede 8 noktada başlayan çatışmalarda Arap aşiret güçleri, Deyrizor'da Ömer Petrol Sahası'nın bir rafinerisini YPG/PKK'dan ele geçirdi. ABD'ye ait savaş uçakları Deyrezzor doğusundaki Ziban kasabasında bulunan aşiret kuvvetlerini vurdu. Hava saldırısı Ömer petrol sahasına ilerleme sırasında başladı.

PKK zulmü sonrası isyan başlatan Arap aşiretler, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Arap aşiretleri Fırat nehrinin doğusundaki 8 yerleşim biriminde PKK'ya karşı saldırı başlattı. Birçok noktada çatışmalar yaşanıyor.

8 NOKTADA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Geçen yıl Ağustos ayında PKK işgali sonrası isyan eden Arap aşiretleri Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlere karşı göz açtırmıyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı doğu ve güneydoğu kırsalında 8 noktada şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"PKK'YA VERDİĞİNİZ SİLAHLAR GÜN GELİR SİZE DOĞRULTULUR"

Aşiret güçleri, Deyrizor doğusundaki Tayana kasabasında PKK/YPG'li teröristlere ait uçaksavar monteli bir aracı ele geçirdi. Ganimetler Golan tepelerinden İsrail'e açılacak Türk Koridorunda ABD ve İsrail'e karşı kullanılacak. Yapılan bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey ABD PKK'ya verdiğiniz bu silahlar gün gelir size dogrultulur" sözünü hatırlattı.

33 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENMİŞTİ

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor. Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor. Bölge halkı ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI AYAKLANMAYA HAZIRIZ"

Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl, 11 Ekim'de sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahları ağır silahlarla hedef alınmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23