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Dünya Devrilen yakıt tankeri patladı: 40 ölü
Dünya

Devrilen yakıt tankeri patladı: 40 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:32:00 -
Devrilen yakıt tankeri patladı: 40 ölü

Liberya’da bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaşanan patlamada en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Liberya’da bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaşanan patlamada en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi olan Liberya'ın Bong bölgesine bağlı Totota kasabasında iddialara göre, bir akaryakıt tankeri devrildi.

Bölge sakini toplandığı esnada devrilen tanker kısa bir süre sonra patladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık yetkilisi Francis Kateh, patlama sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kateh, onlarca kişinin ciddi yanıklarla hala hastanede olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti. (İLKHA)
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