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Yerel Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Yerel

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 47 yaşındaki Sadık Yücel hayatını kaybetti. Yücel'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 20:27:00 -
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sadık Yücel (47) idaresindeki 25 KC 343 plakalı traktör, Uluhan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Yücel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yücel'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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