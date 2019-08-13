Devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi. Sadun T. yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Bozova ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadun T. ile araçta bulunan Hacire T., Nimet T., Özlem T., Berfin T., Dilek T. ve Yusuf Berk T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa‘daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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