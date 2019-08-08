Devrek’e yeni kaymakam

Devrek Kaymakamlığına Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi Kaymakamı Özderin atandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaklaşık iki aydan bu yana vekaletle görev yapan Nurettin Yavuz’un yerine Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi Kaymakamı Enver Özderin atandı.

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde görev yapan Kaymakam Enver Özderin’in tayini Devrek’e çıktı. 1983 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan Özderin, ilk ve orta öğrenimini Biga’da tamamladı.2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Bilecik’in Yenipazar ve Eskişehir’in Mihalıççık kaymakam vekilliğinde bulunan Enver Özderin, 1 yıl süreyle İngiltere’de dil eğitimi ve kamu yönetimi incelemesinin ardından Kırklareli’nin Kofçaz ve Gümüşhane’nin Kürtün Kaymakamlığında görev yapan Enver Özderin’in bayramdan sonra Devrek’te göreve başlaması bekleniyor.