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Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık hayvan sevkiyatına hazır

Devrekani’de 136 işletme, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Trakya Bölgesine hayvan sevk etmek için müracaatta bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 17:13
Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık hayvan sevkiyatına hazır

Devrekani’de 136 işletme, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Trakya Bölgesine hayvan sevk etmek için müracaatta bulundu. Bu kapsamda Devrekani’den toplam 2 bin 200 büyükbaş ve 175 küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılması planlanıyor.


Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle Tarım ve Hayvancılık anlamında Kastamonu ilçeleri arasında gerek mevcut potansiyel, gerekse potansiyelin getirmiş olduğu ekonomi anlamında en ön sırada olan Devrekani ilçesi, bu yılda başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere kurbanlık hayvan sevk etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul Trakya Bölgesine kontrollü sevk için Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce alınan numuneler Şap Enstitüsüne gönderildi. Şap Enstitüsünden gelen analiz sonuçları ise temiz çıktı. Devrekani ilçesinden 2019 yılı kurban döneminde 136 işletme, Trakya Bölgesinde hayvan sevk etmek için müracaatta bulundu. Bu kapsamda Devrekani ilçesinde toplam 2 bin 200 büyükbaş ve 175 küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılması hedefleniyor.


Ayrıca Devrekani ilçesinde Pazar günleri kurulan hayvan pazarında ortalama bin adet büyükbaş ve 300 adet hayvan getirilerek hayvan satışı yapılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Belediye Başkanlığı olarak ilçemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli göz önünde bulundurularak başta hayvancılığımız olmak üzere tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için her türlü argüman devreye sokulup destekte bulunulacaktır. Bunun yanında vatandaşlarımızın kurbanlıklarının kesiminin yapılması için Belediyemize ait Et Kombinası bayram boyunca hizmet verecektir. Tarımsal potansiyelinin gelişmesi için başta ilçemizde üretilen siyez ve silajlık mısırın ekonomiye kazandırılması anlamında çeşitli kuruluşlarla görüşülmekte, görüşmeler neticesinde nihai sonuca yakın bir zamanda ulaşılması öngörülmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:13
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