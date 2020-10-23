Devletin vergi gelirlerinde artış hedefleniyor

2020’de brüt vergi gelirleri tahsilatının 909 milyar 944 milyon 169 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2021’e ilişkin beklentiler dikkate alındığında gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon payları dahil 1 trilyon 58 milyar 733 milyon 147 bin lira olacağı tahmin edildi. Bu tutar 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 16.4’lük artışa tekabül ediyor.