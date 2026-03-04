  • İSTANBUL
“Devletin memuru” Ekrem’in hizmetinde

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve seçim çalışmalarını koordine etmek için kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde dün yapılan görevlendirmelerde, İBB’de görevli devlet memurlarına da yer verildi. CHP’nin hukuku çiğnediğine dikkat çeken hukukçular, devlet memurlarının siyasi faaliyette bulunamayacağını, siyasi partilerde görev alamayacağını hatırlattılar.

Kurduğu suç örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni talan eden Ekrem İmamoğlu ve adamları, kamu kurumu olan belediyede babalarının çiftliği gibi at koşturmayı sürdürüyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve seçim çalışmalarını koordine etmek için seçimlere yıllar kala kurulan sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yapılan görevlendirmelerde, İBB’de görevli devlet memurlarına da yer verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Barış Yıldırım Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu’nda, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu’nda görevlendirildi. Bu isimlerin, memur olmalarına rağmen tamamen bir siyasi oluşum olan Aday Ofisi kurullarında yer alması “pes” dedirtti.

İHRACA KADAR YOLU VAR

 

Hukuksuzluğu Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım şunları söyledi: “Eğer İBB’de görevli kamu görevlilerinden bazıları CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nde görevlendirilmişse bu memurlukla bağdaşmayan işe girer. Eğer bu isimler devlet memuru iken Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nde görevlendirilmişse kanuna aykırı bir durum söz konusudur. Bu isimler maaşlarını kamu kurumu olan İBB’den alıp siyasi parti olan CHP’nin bir kuruluşunda mesai sarf edecekse yanlış bir işe imza atmış olurlar. Devlet memuruyken siyasi partide görev aldıkları tespit edilirse, memuriyetten ihraca kadar gidecek bir süreç başlamış olur. Partinin bir kuruluşunda yer vererek iyilik yaptıklarını zannedip aslında o kişilere kötülük yapmış olurlar.”

CHP KANUN TANIMIYOR

 

Avukat Mehmet Yıldırım da konuya ilişkin şöyle konuştu: “Devlet memurları siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilerde görev alamaz. Ama nasıl bir aymazlıktır ki CHP kanun tanımıyor yine. Ya da mağduriyet oluşturma peşinde. Bakın devlet memuru kanunda tanımlanmış. Bu tanıma göre devlet memurları siyasi partilerde görev alamaz. Siyasi parti temsilciliği yapamaz. Bu kadar açık olmasına rağmen bu tercihler bilinçli yapılmış görünüyor. Meydanlarda insanlara ‘bakın bu bile engellendi’ edebiyatı yapmak için zemin hazırlıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu mutlu ediyor, hem tabana yeni miting konuları veriyor. Kendince gündem oluşturuyor. Kalitesiz bir siyaset ile CHP tabanı sürekli kandırılmakla meşgul. Bu liderlik anlayışı artık parti için bir sorun olmaktan çıktı. Ülke için de büyük bir soruna dönüşüyor.”

