Devletin 1 milyon liralık desteğiyle memleketinde sertifikalı tohum üretiyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Makine mühendisi 59 yaşındaki Gürsel Çağıran, emekli olduktan sonra memleketi Kayseri'de devletin 1 milyon liralık hibe desteği ile kurduğu işletmesinde çiftçiler için yerli ve sertifikalı tohum üretmeye başladı.

Çağıran, AA muhabirine, 2014 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinden emekli olduğunu ve memleketi Felahiye ilçesinde yatırım yapmak için kolları sıvadığını söyledi.



Tarımın yoğun yapıldığı ilçede çiftçilerin faydasına bir işletme kurmaya karar verdiğini belirten Çağıran, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yerli tohum yetiştirmek için Sertifikalı tohumluk üretim merkezi projesi hazırladığını ifade etti.

Projenin 2017 yılında kabul edildiğini ve 2018'de yerli tohum üretmek için yaklaşık 20 dönümlük arazide işletmenin temelini attığını aktaran Çağıran, şunları kaydetti:

"İlçede de böyle bir işletmeye ihtiyaç vardı. Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür yatırımlara destek verdiğini biliyordum. Ben de kendi memleketime yatırım yapmak istedim. İşletmemizin temelini attık. Bakanlık 2 milyon lira bütçeli projemin yarısını finanse etti. Hibenin hepsini zamanında alabildik ve bu da işimizi kolaylaştırdı. İlk senemizde 90 ton üretim yaptık. 2019 yılında bu rakam 450 tona çıktı, 2020 yılında ise 1100 ton gibi bir rakamla üretim yaptık. Şu an 3 hububat ve 1 nohut olmak üzere 4 ürünü yetiştirme hakkına sahibiz."

Çağıran, ayrıca yörede bulunan yaklaşık 30 yerleşim yerinden çiftçilerin tarlasından getirdikleri ürünleri söz konusu tesiste işleyerek tohumluk standartlarına uygun hale getirip teslim ettiklerini dile getirdi.

- "Üretimimizin tamamı satıldı"

Ürünleri ekilebilir, çeşitlerden arınmış tohum haline getirdiklerini anlatan Çağıran, çiftçiye sattıkları tohum, zirai ilaç ve gübrenin de sürekli takipçisi olduklarını, bünyesinde çalıştırdıkları ziraat mühendisleri ile düzenli olarak tarla kontrollerini yaptıklarını belirtti.



Çağıran, çiftçi ile sözleşmeli ekilen tohumların tamamını takip ettiklerini vurguladı.

Tohum üretiminin her aşamasının Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde yapıldığını aktaran Çağıran, sözlerine şöyle devam etti:

"Tohumun ekiminden itibaren hasadına kadar üretimin her aşamasında ziraat mühendislerimiz çiftçinin yanında bulunuyor. Hasattan elde edilen ürünleri tesisimizde işliyoruz. Elemesi ve temizliği yapılan ürünler, ilaçlanıp etiketlenerek torbalandıktan sonra ayrı ayrı partiler halinde depolanıyor. Daha sonra bakanlık mühendisleri o ürünlerden numune alıyor. Numuneler bakanlığın Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezinde incelenerek sertifikalandırma işleminden geçiyor. İnceleme ve analiz sonrası ürün uygunsa sertifika veriliyor. Sertifikalı tohumlukları tohumluk bayilerine ve çiftçilere satıyoruz. Bu sene, yöremiz dışında Ankara, Çorum, Sivas, Yozgat ve Gaziantep'teki bayilere de satış yaptık. Üretimimizin tamamı satıldı."

Çağıran, ürünlerin alımında çiftçiden kesilen yüzde 2 stopaj bedelini devlete ödediklerini, bu kesintinin çiftçiler için külfet olduğunu, sertifikalı tohumluk üretiminde çiftçilerden sözleşmeli ekim sonucu üretilen ürünlerden stopaj vergisinin kaldırılmasını ve sertifikalı tohumluk üretim desteğinin artırılmasını talep etti.

İlçeye istihdam konusunda da katkı sağladıklarını, sezonda 13 kişiyi çalıştırdıklarını vurgulayan Çağıran, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.