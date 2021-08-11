Devletimiz teslim olana sahip çıkıyor, siz de gelin!

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 709. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK ve HDP’ye karşı başlattıkları direniş ile birçok anne evladına kavuşurken, yüzlerce terörist ise eylemden etkilenerek dağdan kaçtı. Aylardır soğuk, sıcak demeden, pandemiye aldırış etmeden eylemini sürdüren anneler, gazetemiz Akit aracılığıyla bir kez daha evlatlarına ‘eve dönün’ çağrısında bulundular.

“O yol, yol değil; eve dönün”

İstanbul’dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için Diyarbakır’daki oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, “Terör örgütü PKK, neredeyse her eve bir acı düşürdü. HDP de çocukları kandırarak onlara teslim ediyor. Onlardan çektiğimiz yeter artık. Bu acımız son bulsun istiyoruz. HDP ile PKK aynıdır. Evlat nöbeti sayesinde birçok anne evladına kavuştu. Onlarca belki yüzlerce terörist dağdan kaçtı. Biz evlatlarımız bekliyoruz. Ben kızıma tekrar seslenmek istiyorum; Terör örgütünün yolu yol değil. Kaçın gelin. Biz sizi aylardır bekliyoruz. Devletimiz örgütün elinden kaçıp teslim olanlara sahip çıkıyor. Size de sahip çıkacak. Gelin artık” şeklinde konuştu.

“Devletimize teslim olun bu hasret bitsin!”

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için acılı annelerin başlattığı oturma eylemine katılarak, aylardır eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın da, “Evlatları zorla dağa kaçırılan anne ve babalar olarak aylardır burada HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. HDP de, HDP’liler de bizden kaçmaktan, bizi tehdit etmekten başka bir şey yapmıyor. Eğer oğlum sesimi duyuyorsa tekrar oğluma seslenmek istiyorum; beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Annen hasta, dünya gözüyle seni görmek istiyor. PKK, sizi orada korkutuyor. Diyorlar ki devlet size zulüm ve işkence eder. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Oğlum, 30’dan fazla evlat geldi, anne babasının kucağına teslim oldu. Tek bir tokat bile yemedi. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun artık, bu hasretlik bitsin” dedi.

