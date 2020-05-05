Devleti kazıklıyorlar! Cumhuriyet'i sahtekarlıktan yargılatacak ifşaat

yeniakit.com.tr Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs Türkiye'yi de vurdu. Salgın nedeniyle birçok işyeri kapanırken istihdam sürekliliğini sağlamak amacıyla "Kısa Çalışma Ödeneği" devreye alındı. Her fırsatta devleti karalayan gerici solak zihniyetin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet de bu ödenekten faydalandı.

Devleti kazıklıyorlar

Halk TV Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan, kısa çalışma ödeneğinin ksııtlı sayıda kişiye ödendiğini ileri sürdü. Programa konuk olan Cumhuriyet Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur, ödenekten kendilerinin de faydalandıklarını dile getirdi.

Ayşenur Arslan'ı kendi programında yalanlayan Miyase İlknur, kısa çalışma ödeneğinden herkesin faydalanabilidiğini, hatta Cumhuriyet gazetesinin de çalışanları için kısa çalışma ödeneği aldığını belirtti.

İlknur'un sözleri üzerine Ayşenur Arslan, "Kısa mı çalışıyorsunuz ki kısa çalışma ödeneği alıyorsunuz?" diye sorunca, İlknur ise "Hayır tam çalışıyoruz ama orası teknik meseleler. Siz de kurum olarak kısa çalışma ödeneğine başvurabilirsiniz" diyerek cevap verdi.

Haksız bir kazanç elde ederek devleti kazıklayan Cumhuriyet çalışanlarının tam çalıştıkları halde kısa çalışma ödeneğinden yararlanması büyük tepki topladı.