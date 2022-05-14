Devleti jurnalleyen alçaktan Kılıçdaroğlu'na tam gaz destek!

YENİ AKİT/ANKARA

Çıtayı yükseltip yaptığı provokasyonlara yeni şovlar ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na beklenen destek Almanya'daki firarilerden gelmeye başladı. "İşte o tırlar" manşetiyle Türkiye Devleti'ni ona buna peşkeş çekmeye çalışan yobaz, bağnaz, gerici Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar "SADAT" iftirası üzerinden Kılıçdaroğlu'na tam gaz destek verdi.

"Sedat Peker'le Kılıçdaroğlu ortak fikirde"

Organize suç örgütü lideri olduğunu söylediği Sedat Peker'le aynı söylemlere sarılan Kemal Kılıçdaroğlu kışkırtmaya devam ediyor. Sedat Peker de kaçtığı yurtdışından yayınladığı videolarda SADAT'la ilgili tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşmuştu.

"Destek John Dündar'dan"

Kılıçdaroğlu'nun özel bir ticari firma olan SADAT üzerinden yaptığı kışkırtma Almanya'da kaçak hayatı yaşayan yobaz, bağnaz, gerici Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı çok sevindirdi.

Sevincini sosyal medya hesabından paylaşan kaçak Can Dündar şöyle yazdı:

"Bize bunlarla gel #CHP…

#SADAT

"Çok önemli adım:

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi provokasyon hazırlıklarına baskın yapmış"