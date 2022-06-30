Devleti 4 milyar lira zarara uğratmıştı! Erol Evcil'in kasasından servet çıktı

Ankara merkezli 29 ilde eşzamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk Operasyonu'nda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 328 araca, 8 bin 690 banka hesabına ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı. 95'i şirket 470 adreste yapılan arama çalışmalarında ise 53 milyon lira, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin Euro, 402 milyon lira değerinde mücevher ile 12 ruhsatsız tabanca ve 1051 dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen belgeler 4 TIR ile taşındı.

Gözaltına alınanlar arasında Evcil'in yanı sıra suç örgütleri liderleri Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da yer aldı.

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekât ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in liderliğini yaptığı örgüt, fabrikaları hedef alıyor.

İçini boşalttılar

Örgüt, mali sıkıntı yaşayan tesislerle satın alma vaadi ile kira kontratı imzalıyor. Ardından demirçelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerinin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor. Tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki 3 demir-çelik fabrikasına çöktüğü belirlendi.

Demir-çelik fiyatlarını manipüle edip 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan suç örgütünün, şirketleri kasıtlı olarak iflasa sürüklediği ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olan Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.

Jetine el konuldu

Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında çete üyelerine ait 327 otomobil ile Evcil'in 20 milyon dolarlık jetine el konuldu.