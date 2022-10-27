Muhammet Kutlu Ankara

Terör örgütü PKK/YPG’nin televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atarak büyük tepki çeken, daha sonra PKK yandaşları ve FETÖ’cülerin de katıldığı toplantıda bu iftirasının arkasında olduğunu söyleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak”tan dün İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Fincancı ve Türk Tabipler Birliği yönetiminin de görevden alınması için 6023 Sayılı TTB Kanunu uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Böylece terör örgütünün güdümündeki Fincancı ve TTB yönetimi için hesap vakti başladı.

Türk milleti bir iftira zilletinden kurtuldu

Geçen cuma günü Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, 6023 Sayılı TTB Kanunu uyarınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yönetiminin görevden alınması gerektiğine dikkat çeken Avukat Mikail Yılmaz, son gelişmeye ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Elhamdülillah, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tam da bizim hatırlattığımız gibi TTB Kanunu uyarınca TTB Başkanı ve yönetiminin görevden alınması için mahkemeye başvurdu. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz ve Türk milleti yıllardır süren bir hakaret ve iftira zilletinden kurtulmuş oldu. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz” ifadelerini kullandı.

TTB Başkanı ve yönetim faaliyetten men edilmeli

Yılmaz şunları söyledi: “Yaptığımız basın açıklaması ve girişimler netice verdi, devlet sesimizi duydu ve süreç başlatıldı. 6023 sayılı kanunun ek 2. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği’nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır’ denmektedir. Tüm bunlara ek olarak devletimizden beklediğimiz, yargılama devam ederken Türk Tabipler Birliği başkanı ve yönetiminin faaliyetten men edilmesidir. Devletimiz bu ikinci yetkisini de kullanarak Türk Tabipler Birliğini yönetiminin görevden el çektirmesini sağlayacaktır. 6023 sayılı kanunun ek 2. Maddesinin 6. Fıkrasına göre, ‘Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Türk Tabipler Birliği ile tabip odaları, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar’ hükümleri bunun için yeterlidir.”