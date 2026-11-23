Terörsüz Türkiye sürecinde bir yavaşlama olduğunu savunan Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz, şunları aktardı: “Sürecin yavaşlamasındaki ikinci etken, Kandil ve Avrupa'daki üst düzey yöneticilerin tutumu. Çerçeve yasa onları kapsamıyor, onlar da ‘hukuki güvence’ istiyor.”

“Hükümet cephesi şimdilik bu yönde bir adım atmayacak diyor. Yani masa iki taraftan da kilitli: sahada kamplar, tepede yöneticiler. Asıl düğüm şu: devlet teyidi bekliyor, örgüt çağrıyı bekliyor, ikisi birbirine bağlı. Örgütün ‘çağrı olmadan tek bir kişi dönmez’ açıklaması var. “

“İmralı'dan ‘dönüşler başlasın’ çağrısı planlanıyor; ancak, teyit Ocak ayına kayarsa çağrı da kayar.”

“27 Kasım haftasında belki MGK sunumu olur, belki Öcalan'ın başkanlık edeceği öne sürülen komisyonun ilanı açıklanır. İkisi de o hafta gündemde ama asıl büyük adım Ocak’ta. Bu arada muhalefet ikiye bölünmüş.”

“Özgür Özel, İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklayarak ‘biz bu işin içinde yokuz’ dedi; İmamoğlu ise Silivri'den barışı desteklediğini ama iktidarı desteklemediğini yazdı. Özgür Özel'in yakında masaya geri dönmesi muhtemel. Ümit Özdağ'lı toplantı ve görüntüleri uzatması beklenmiyor.”

“Sadece kendi kişisel hesapları üzerinden pazarlık arayışı içinde. Ekrem İmamoğlu süreci desteklerken Özel'in karşı çıkması mümkün değil. En fazla biraz daha iyi polis kötü polisi oynarlar.”